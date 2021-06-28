В 12 московских кафе крупной сети выявили нарушения антиковидных мер

Столичный Роспотребнадзор выявил нарушения антиковидных мер в 12 кафе крупной ресторанной сети, сообщается на сайте ведомства.

Там сообщили, что заведениям грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Всего специалисты проверили 34 кафе этой сети.

Так, в кафе не контролировалось соблюдение социальной дистанции при обслуживании и посадке гостей, на входе в ресторан у посетителей не спрашивали наличие масок и перчаток, а при их отсутствии средства индивидуальной защиты не предлагались, также у людей не измеряли температуру.

Также сотрудники кафе работали со спущенной маской и без перчаток. В заведениях не предоставили информацию о тестировании сотрудников на COVID-19, а также данные о количестве человек, которые переболели или привились.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал ходить в кафе только привитых жителей столицы. Он призвал появляться в общепите только защищенных жителей столицы. Под этим выражением мэр Москвы имел в виду прививку. ПЦР-тест, как отметил градоначальник, подобной защитой не является.

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