В аэропортах Москвы задержали или отменили более 30 рейсов

33 рейса задержано и отменено в аэропортах Москвы. Об этом в субботу, 30 ноября, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на сервис «Яндекс.Расписание».

По данным источника, во Внуково задержано семь рейсов и два отменено. В Домодедово задержано девять рейсов.

Наиболее сложная обстановка отмечается в столичном аэропорту Шереметьево, где задержали семь рейсов, еще девять вылетов отменено.

Ранее более 700 рейсов отменили или задержали в аэропортах Москвы из-за тумана.