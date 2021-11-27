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В аэропортах Москвы задержали или отменили более 30 рейсов
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com
33 рейса задержано и отменено в аэропортах Москвы. Об этом в субботу, 30 ноября, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на сервис «Яндекс.Расписание».
По данным источника, во Внуково задержано семь рейсов и два отменено. В Домодедово задержано девять рейсов.
Наиболее сложная обстановка отмечается в столичном аэропорту Шереметьево, где задержали семь рейсов, еще девять вылетов отменено.
Ранее более 700 рейсов отменили или задержали в аэропортах Москвы из-за тумана.