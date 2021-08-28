В аптеках Москвы нашли поддельные лекарства от ВИЧ и коронавируса
Правоохранители пресекли деятельность преступной группы, замешанной в сбыте поддельных препаратов для лечения онкологических заболеваний, туберкулеза, ВИЧ и коронавируса. Об этом в пятницу, 27 августа, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах.
В полицию поступила информация о том, что в столичных аптеках нашли дорогостоящие препараты сомнительного качества. Также стало известно, что документы на эти лекарственные средства были фальшивыми. Правоохранителям сообщили о предстоящей сделке по продаже нескольких упаковок препаратов на общую сумму 180 тысяч рублей.
В результате был задержан курьер одной из крупнейших в стране сети аптек, который передавал заказ в здании Курского вокзала. В ходе дальнейшей проверки в аптеке на Смольной улице обнаружили незаконный склад с препаратами из перечня жизненно необходимых лекарств.
О своей находке сотрудники полиции сообщили в компании-производители найденных препаратов, где им подтвердили, что найденные упаковки официально не выпускались. По факту случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
Ранее воспитательница детского сада собирала с коллег деньги на справки о вакцинации от COVID-19. По информации канала, педагог с 25-летним стажем попросила коллектив скинуться на поддельные документы о прививке. Таким образом женщина собиралась обойти правило о том, что 60 процентов сотрудников школы должны быть вакцинированы.
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