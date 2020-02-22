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В башне «Москва-Сити» произошло обрушение

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В одной из башен «Москва-Сити» произошло обрушение части стеклянной наружной стены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства уточнил, что инцидент случился на 30 этаже здания по адресу 1-й Красногвардейский проезд, 21. На этом этаже располагаются жилые апартаменты. После случившегося был эвакуирован стоящий рядом с башней автотранспорт.

Пострадавших нет, причины обрушения выясняются.

В сентябре 2019 года сообщалось, что во время тренировки в «Москва-Сити» сорвался канатоходец. Он слетел с троса, но благодаря страховке подтянулся обратно и продолжил путь.

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