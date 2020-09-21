В центре Москвы водитель Infiniti сбил трех человек

В центре Москвы водитель белого автомобиля марки Infiniti в результате ДТП с участием Mercedes сбил трех человек на тротуаре. Об этом в понедельник, 21 сентября, сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что один из пострадавших в тяжелом состоянии. При этом, по данным Telegram-канала Hue, травмы получили всего два человека — оба в тяжелом состоянии. Инцидент произошел на улице Остоженка, 47. По предварительным данным, за рулем Infiniti сидела девушка, она зацепила второй автомобиль, после чего сбила прохожих.

Видеозапись с места происшествия также опубликовал департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале. Дополнительной информации в ведомстве не сообщили, однако на кадрах можно увидеть, как белый автомобиль, столкнувшись на высокой скорости с Mercedes, буквально вдавил проходившую по тротуару женщину в стену.

Ранее сообщалось, что в Москве с начала апреля почти на 60 процентов сократилось число дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на фоне введенного из-за коронавируса режима самоизоляции. Также на 59,1 процента уменьшилось число пострадавших в ДТП.

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