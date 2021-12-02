В центре Москвы дворники устроили массовую драку и попали на видео

В разгар рабочего дня московские дворники отложили лопаты, устроили массовую драку в центре столицы и попали на видео. Ролик с места событий опубликовал Telegram-канал Mash.

Уточняется, что инцидент произошел в Басманном районе, на улице Моховой. В то время пока одни мужчины освобождали столичный двор от сугробов, другие убирали крышу и скидывали снег на только что очищенные дорожки. Это и стало причиной конфликта.