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В центре Москвы дворники устроили массовую драку и попали на видео

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В центре Москвы дворники устроили массовую драку и попали на видео
Кадр: Telegram-канал «Mash»

В разгар рабочего дня московские дворники отложили лопаты, устроили массовую драку в центре столицы и попали на видео. Ролик с места событий опубликовал Telegram-канал Mash.

Уточняется, что инцидент произошел в Басманном районе, на улице Моховой. В то время пока одни мужчины освобождали столичный двор от сугробов, другие убирали крышу и скидывали снег на только что очищенные дорожки. Это и стало причиной конфликта.

Местные жители обратились в полицию. Прокуратура приступила к проверке.

Ранее в сети появилось видео массовой драки на подмосковном заводе. На кадрах запечатлена потасовка между несколькими десятками человек.

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