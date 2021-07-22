В центре Москвы мужчина попытался изнасиловать пенсионерку и получил отпор

В центре Москвы на детской площадке 39-летний мужчина попытался изнасиловать 60-летнюю пенсионерку, но получил отпор. Об этом сообщает агенство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Таганском районе на Международной улице. Мужчина схватил свою жертву за ногу и резко потянул на себя. Женщина упала и ударилась ягодицами и спиной о покрытие площадки. В результате она получила закрытый перелом шейки правой бедренной кости.

«Затем подозреваемый подошел к сидевшей на скамейке потерпевшей и предложил ей заняться сексом, пригрозив снова применить силу. Он попытался осуществить задуманное, однако пенсионерка оказала мужчине сопротивление», — рассказал источник.

По его словам, личность злоумышленника установлена. Мужчину заключили под стражу и возбудили против него уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и насильственных действиях сексуального характера.

Ранее в июле спящую жительницу Москвы ограбили и чуть не изнасиловали, пробравшись в ее жилье через окно. По данным столичного главка Следственного комитета России, подозреваемый 2000 года рождения влез в квартиру на первом этаже в доме по улице Пржевальского, где напал на спящую москвичку. Изнасиловать жертву подозреваемый не смог из-за активного сопротивления женщины.

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