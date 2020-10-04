В центре Москвы на женщину упал кирпич. В настоящее время она госпитализирована, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что инцидент произошел на Пресненском валу возле одного из ресторанов. По предварительным данным, кирпич упал с верхних этажей.

Ранее сообщалось, что в высотке на Котельнической набережной произошел пожар. В одной из квартир дома загорелся шкаф. Очевидцы сняли на видео пожар и идущий из окон дым.

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