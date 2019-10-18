В центре Москвы нашли клад времен Петра I

Монетный клад времен Петра I обнаружили в Костянском переулке в центре Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Монеты лежали в миниатюрном сосуде, найденном на глубине 150 сантиметров от уровня земли. Керамический сосуд украшен орнаментом и светло-коричневой поливой. Специалисты предполагают, что найденный предмет является чернильницей западноевропейского производства.

«В сосуде хранилось 98 монет номиналом одна копейка ручной чеканки из белого металла. Их произвели в 1682-1712 годах. Общий вес клада — 24,25 грамма», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Археологическая находка стала уже второй в Костянском переулке в этом году. В июле здесь был обнаружен клад золотых монет номиналом 5 и 10 рублей времен правления Николая II. Монеты лежали в жестяной коробке, сохранившейся фрагментарно.

Петр I был царем всея Руси (1682-1721 годы) и императором Всероссийским (1721-1725 годы).

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