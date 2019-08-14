В центре Москвы нашли останки моллюсков юрского периода

На Сретенском бульваре в центре Москвы обнаружили останки моллюсков, живших около 230-66 миллионов лет назад. Видео с найденными раковинами в среду, 14 августа, публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как из клумбы, расположенной на бульваре, выкапывают внутренние раковины (ростры) белемнитов — головоногих моллюсков из подкласса двужаберных, которые были распространены на Земле в юрский и меловой периоды и внешне напоминали современных кальмаров.

Как отмечает канал, грунт на Сретенский бульвар был завезен из Московской области, где, по словам ученых, до сих пор можно найти раковины, кости, черепки сосудов и другие археологические артефакты.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы заметили огромных оранжевых слизней. Отмечалось, что их могли завезти в город вместе с землей или растениями в ходе благоустройства. Горожан попросили ни в коем случае не трогать слизней голыми руками, так как они являются переносчиками различных паразитов, в том числе бычьего цепня.

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