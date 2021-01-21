В центре Москвы по требованию полиции закрыли вестибюль станции метро

В Москве по требованию полиции закрыли южный вестибюль станции «Красные Ворота» Сокольнической линии столичного метро. Об этом сообщается в Twitter московской подземки.

Пассажирам рекомендовали пользоваться северным вестибюлем станции.

Причина закрытия южного вестибюля не сообщается. Подробности уточняются.

Ранее сообщалось, что вестибюль станции Кольцевой линии московского метро «Новослободская» закрылся на год.

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