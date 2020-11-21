В Москве на год закрылся вестибюль станции метро «Новослободская»

Вестибюль станции Кольцевой линии московского метро «Новослободская» закрылся на год. Об этом жителей столицы предупредил департамент транспорта в Telegram-канале.

Привычный вход на станцию будет закрыт с 21 ноября. При этом станция продолжит принимать пассажиров — попасть на «Новослободскую» можно будет через станцию «Менделеевскую» серой линии. Пассажирам будут доступны и соседние станции: «Белорусская», «Маяковская» и «Достоевская».

За это время сотрудники метрополитена отреставрируют вестибюль и заменят там эскалаторы, увеличив при этом их количество. Новые будут тише, быстрее и смогут перевозить больше пассажиров, пообещали в мэрии Москвы. Нынешние эскалаторы используются на «Новослободской» с 1952 года.

22 августа на год для реставрации вестибюля и замены эскалаторов закрыли станцию «Рижская» на Калужско-рижской линии. 22 февраля на полтора года закрылась станция «Смоленская» Арбатско-Покровской линии.

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