На Зубовской площади в центре Москвы строительные леса нависли над магистралью. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По данным источника, строительные леса, оторвавшиеся от фасада шестиэтажного дома и, как в гамаке, повисшие на защитной сетке, пока не убирают. ГИБДД регулирует движение на этом участке.

Прокуратура начала проверку по факту организации безопасности на строительных работах.

Ранее частичное обрушение частного дома произошло в подмосковных Люберцах после взрыва.