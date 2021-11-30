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В центре Москвы строительные леса нависли над магистралью
Фото: Telegram-канал «МК: срочные новости»
На Зубовской площади в центре Москвы строительные леса нависли над магистралью. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
По данным источника, строительные леса, оторвавшиеся от фасада шестиэтажного дома и, как в гамаке, повисшие на защитной сетке, пока не убирают. ГИБДД регулирует движение на этом участке.
Прокуратура начала проверку по факту организации безопасности на строительных работах.
Ранее частичное обрушение частного дома произошло в подмосковных Люберцах после взрыва.