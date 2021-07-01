В центре Москвы заметили полицейского с зажатой между ног головой задержанного

По словам Сологуба, когда он начал снимать происходящее на камеру, один из полицейских схватил его за палец. «Выкрутил его (болит до сих пор), угрожал сломать руку, второй предложил срезать татуировку с руки», — сообщил журналист.

29 апреля сообщалось, что в Москве полицейский на служебной машине сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Правоохранитель сразу же вызвал скорую помощь, а до ее прибытия сам оказывал первую помощь пострадавшей. Также указывается, что сотрудник полиции в момент аварии водитель был трезв.

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