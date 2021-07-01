В центре Москвы заметили полицейского с зажатой между ног головой задержанного
Московский журналист заметил в центре города полицейского, стоящего с задержанным в странной позе. Соответствующее видео Никита Сологуб опубликовал в своем Twitter.
На кадрах запечатлены двое сотрудников правоохранительных органов — при этом один из них удерживает лежащего на тротуаре мужчину, зажав его голову между своих ног. Также слышно, как предположительно задержанный кричит.
Автор видео уточнил, что ролик был снят на улице Покровка.
По словам Сологуба, когда он начал снимать происходящее на камеру, один из полицейских схватил его за палец. «Выкрутил его (болит до сих пор), угрожал сломать руку, второй предложил срезать татуировку с руки», — сообщил журналист.
29 апреля сообщалось, что в Москве полицейский на служебной машине сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Правоохранитель сразу же вызвал скорую помощь, а до ее прибытия сам оказывал первую помощь пострадавшей. Также указывается, что сотрудник полиции в момент аварии водитель был трезв.
Еще больше интересного в наших «Одноклассниках». Подпишись!