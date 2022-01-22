В частном доме в Москве произошел взрыв

В частном доме в московском садовом некоммерческом товариществе «Десна» произошел взрыв. Об этом сообщает MK.RU.

По данным источника, во время взрыва у здания обрушилась кровля. Огонь перекинулся на две машины, находящиеся рядом.

Сообщается, что после взрыва в доме начался пожар. Один человек пострадал. Его госпитализировали с ожогами в больницу.

Ранее стало известно, что в Подмосковье россиянину оторвало три пальца в результате взрыва петарды.