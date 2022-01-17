В Дагестане посчитали оправданным упоминание национальности хулиганов в СМИ

Член Общественной палаты Дагестана Алюсет Азизханов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что ему стыдно за молодого человека, устроившего скандал в столичном автобусе. По мнению Азизханова, ответственность за данный поступок должны понести не только сам хулиган, но и его родственники.

«Хватает негодяев везде. Подлец, что сделать, стыдно за таких людей. Но абсолютное большинство дагестанцев, которые живут и в Москве, и в других регионах, — это вполне нормальные, адекватные люди… Иногда говорят, что преступник не имеет национальности. Меня это не устраивает», — сказал он. Член Общественной палаты уточнил, что в подобных ситуациях упоминание национальности хулигана в СМИ оправданно.

По его мнению, люди должны знать, из какого рода выходит такой человек, какая школа его воспитала, кто его родители. Азизханов признался, что не смог до конца посмотреть видеозапись конфликта, распространившуюся в сети накануне. «Он там себя героем чувствует, он думает, что его будут защищать местные дагестанцы. Ничего подобного!» — резюмировал он.

Ранее 29-летний Шугаиб Болатукаев, устроивший скандал в автобусе, записал видео, в котором заявил, что водитель транспортного средства и его пассажиры первыми начали конфликт. Позже на полицейском допросе Болатукаев извинился за свой поступок, отметив, что был резок в высказываниях, о чем искренне сожалеет.