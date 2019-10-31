В доме под Москвой образовались очереди к лифту

Жильцы дома №60 на улице Красной в Солнечногорске ежедневно выстраиваются в очередь к лифту. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

Один из жильцов рассказал, что 22-этажный дом оснащен тремя лифтами, но работает из них только один — самый маленький.

В управляющей компании (УК) «ПИК-Комфорт», которая отвечает за многоэтажку, объяснили, что два других лифта сломались на прошлой неделе. Сейчас один из них находится на ремонте. По его окончании устранять неисправности начнут во втором. По словам представителя УК, ремонт завершится в ноябре.

В начале октября сообщалось об опасном для передвижения лифте, расположенном в одном из жилых домов Москвы. На кадрах, опубликованных в сети, видно, как лифт начинает опускаться с седьмого этажа на первый, при этом обе его створки находятся на одной стороне и оставляют таким образом открытым целый проем.

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