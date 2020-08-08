В доме в Москве нашли не изменившуюся за 20 лет старую дверь из фильма «Брат 2»

В московском доме в Подколокольном переулке, 11 нашли старую дверь из фильма «Брат 2», которая за 20 лет так и не изменилась. Соответствующее фото появилось на портале Pikabu.

В опубликованной записи можно заметить две фотографии: первая — кадр из снятого в 2000 году «Брата 2», где на фоне двери с дырой посередине стоят герои фильма, в том числе Данила Багров, роль которого исполнил Сергей Бодров. Второй снимок сделан автором поста в наше время с такого же ракурса: на ней изображена та же самая дверь в аналогичном состоянии.

«Рекомендую дворик этого дома к посещению, лучше с экскурсией, дворик закрытый. Раньше там располагалась ночлежка Ярошенко, трактир "Каторга", это был центр криминального района Хитровка», — указано в описании к фото. Обративший на дверь внимание москвич отметил, что в указанном доме снималось много других фильмов «из-за очень фактурного вида старой Москвы».

Ранее на портале Pikabu появились фотографии заброшенного банковского хранилища в Москве. По словам автора, это подземное хранилище банка, закрывшегося в начале 2000-х. Над бункером сейчас функционирует некое режимное предприятие.

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