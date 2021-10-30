В Домодедово задержали угрожавшего бомбой пассажира

В московском аэропорту Домодедово задержали мужчину, который заявил, что у него при себе есть бомба и он собирается ее взорвать, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Злоумышленника поймали и обложили его бронежилетами, исключив возможную угрозы для остальных пассажиров на случай, если у него действительно есть взрывное устройство. Также вокруг дебошира установили оцепление. На данный момент местная полиция ожидает саперов.

Ранее москвич устроил дебош на борту самолета, следовавшего из Египта в Россию. Бортпроводникам пришлось связать мужчину ремнями безопасности, после чего снять с рейса.