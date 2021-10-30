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В Домодедово задержали угрожавшего бомбой пассажира
Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ
В московском аэропорту Домодедово задержали мужчину, который заявил, что у него при себе есть бомба и он собирается ее взорвать, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Злоумышленника поймали и обложили его бронежилетами, исключив возможную угрозы для остальных пассажиров на случай, если у него действительно есть взрывное устройство. Также вокруг дебошира установили оцепление. На данный момент местная полиция ожидает саперов.
Ранее москвич устроил дебош на борту самолета, следовавшего из Египта в Россию. Бортпроводникам пришлось связать мужчину ремнями безопасности, после чего снять с рейса.