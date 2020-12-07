В элитном поселке Подмосковья нашли тело сына российского миллиардера

В элитном поселке «Бенилюкс» в Истринском районе Подмосковья российский миллиардер, имя которого не раскрывается, в собственном доме нашел тело 22-летнего сына. Об этом в понедельник, 7 декабря, стало известно «Комсомольской правде».

По предварительной версии, молодой человек скончался от передозировки наркотиками. Его нашли полностью раздетым с целлофановым пакетом в руках. Прибывшие на место происшествия полицейские и медики констатировали, что смерть наступила примерно за четыре дня до приезда отца скончавшегося.

«В ходе осмотра места происшествия были обнаружены различные воздушные шарики, пузырек с таблетками и зажигалка», — рассказал изданию источник в правоохранительных органах.

В начале ноября сообщалось, что приехавшая из Нью-Йорка американка скончалась в московском такси. Незадолго до смерти она встречалась со знакомыми в ночном заведении, где пила алкоголь и принимала запрещенные вещества.

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