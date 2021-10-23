В Главархиве Москвы рассказали о работе адресных контор в XIX веке

В Главархиве Москвы рассказали о том, как в XIX веке в специально созданных конторах адресов проводили регистрацию всех прибывающих в Москву для найма на работу людей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

«15 октября 1809 года Александр I подписал положение для конторы адресов в столицах. В новое ведомство можно было обратиться, например, чтобы найти родственника или знакомого», — говорится в сообщении.

Адресными конторами в то время называли отделения полиции, где регистрировали приезжих в Москву или Санкт-Петербург. В столице такие конторы находились в ведении военного генерал-губернатора. На месте граждане получали билеты для проживания, а самих работников разделяли на две категории. В первую категорию входили учителя и гувернеры для детей, гувернантки, няни мужского пола, няньки и кормилицы. Во вторую категорию попадали лакеи, кучера, форейторы, дворники, повара, кухарки, прачки, работники и работницы по дому, а также другой персонал.

Уточняется, что каждый зарегистрированный в адресной конторе человек вносил в казначейство пошлину в размере от одного до десяти рублей в зависимости от занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что информация о сносе деревянной мельницы в районе Измайлово вызвала споры среди россиян. Многие пользователи сети не поверили, что она была построена в XVIII веке, потому что строение слишком хорошо сохранилось.