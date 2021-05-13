В Госдуме предложили оставлять место под храмы в промышленных зонах Москвы

Депутат Госдумы, куратор «Программы-200» Владимир Ресин предложил оставлять место под храмы в промышленных зонах Москвы, сообщает «Интерфакс».

По его словам, под размещение православных церквей будут выбираться участки, расположенные в «Медведково», «Бескудниково», «Северянин», «Огородный проезд» и «Красный строитель».

Депутат отметил, что в настоящее время при застройке жилых районов столицы уже на этапе проекта планировки территории закладывается место под строительство храма.

Ранее Ресин сообщил, что ежегодно жители Москвы жертвуют около трех миллиардов рублей на возведение церквей. По его словам, главным благотворителем является народ, так как у него «есть потребность в духовном развитии, в сохранении традиционных основ своих семей, в преображении их района, в созидании новой летописи Москвы» и люди понимают, «как надо строить будущее для своих детей и внуков».

«Программа-200» предусматривает строительство и реконструкцию 200 православных церквей во всех административных округах столицы, за исключением Центрального. Она существует уже более десяти лет и реализуется исключительно на пожертвования и добровольные взносы. Инициатором проекта выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Землю под объекты бесплатно выделяет правительство.

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