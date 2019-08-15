В Кремле доложили о спокойствии

В Кремле сохраняется спокойная обстановка, несмотря на найденную на его территории бомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников, передает РИА Новости.

По его словам, бомба была обнаружена во время работ по укреплению грунта. Снаряд лежал под большим слоем земли и не разорвался; его обезвредили и вывезли для ликвидации. «В Кремле все спокойно», — заключил Хлебников.

Бомбу на территории Кремля, где в Большом Кремлевском сквере идут археологические раскопки, нашли впервые за время работ с мая 2019 года. Об этом ТАСС рассказал вице-президент Российской академии наук, директор Института археологии РАН Николай Макаров. Он также отметил, что в годы Великой Отечественной войны Кремль сильно страдал от бомбежек.

25 июля сообщалось о повышенном интересе китайских туристов к Кремлю и Красной площади. Так, на площади иностранцы могут провести три-четыре часа даже без захода в Александровский сад.

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