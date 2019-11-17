В Лужниках открылся Дворец водных видов спорта, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

«Это — крупнейший в Москве и один из крупнейших аквакомплексов Европы, который сможет принимать в 40 раз больше людей, чем старый бассейн», — написал градоначальник.

По его словам, центр востребован с первого дня работы: там уже купаются и плавают горожане, в том числе семьи с детьми. «Радости и здоровья всем, кого будут принимать эти гостеприимные стены», — добавил мэр.

В комплексе общей площадью 50,6 тысячи квадратных метров размещены три спортивных бассейна длиной 50 и 25 метров, а также аквапарк, термально-оздоровительный блок, спортивные залы, фитнес-центр, боксерский клуб, центр детского спорта и другое. Ежедневно Дворец смогут посещать до 10 тысяч человек.

В январе заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин назвал будущий центр водных видов спорта уникальным объектом.

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