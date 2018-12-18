Названы знаковые стройки Москвы

В Москве в 2019 году будут достроены Дворец водных видов спорта и Центр художественной гимнастики в Лужниках, парк «Остров мечты», а также самая большая школа в России на территории ЗИЛа. Об этом, как передает корреспондент МОСЛЕНТЫ, сообщил заместитель мэра Марат Хуснуллин.

Дворец водных видов спорта он назвал уникальным объектом. Ожидается, что этот проект будет введен в эксплуатацию летом, как и Центр художественной гимнастики. «Остров мечты» будет готов к сентябрю.

По словам Хуснуллина, в новом году ожидается открытие 14 станций метро, ввод в эксплуатацию 33 километров линий подземки и двух депо.