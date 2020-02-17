В мегаполисах кофеен стало больше баров

За 2019 год в крупных городах России число кофеен превысило количество баров. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщает The Village со ссылкой на данные «2ГИС».

Отмечается, что кофеен стало больше на 30 процентов — их число возросло до 6,8 тысячи, тогда как баров стало больше лишь на 9 процентов — до 5,8 тысячи точек. Издание объясняет такую тенденцию тем, что кофейни востребованы среди жителей городов, при этом открывать их недорого. Уточняется, что экспресс-кофейню можно открыть за один миллион рублей.

По словам основателя «Правда кофе» Филиппа Лейтеса, в настоящее время молодежь все реже употребляет алкоголь. Он предположил, что через пять-семь лет кофеен в городах будет все больше.

В феврале журналист Артур Гранд рассказал, как в течение полугода покупал в «Шоколаднице» у станции метро «Добрынинская» кофе у одной и той же сотрудницы, которая каждый раз задавала ему вопрос «Что вы будете?» и получала от него один и тот же ответ. По мнению журналиста, индивидуальности в Москве лишены как сетевые кафе и магазины, так и почти все кинотеатры, за исключением «Пионера», «Иллюзиона» и Центра документального кино.

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