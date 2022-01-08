В метро пенсионер показал свой орган 13-летней школьнице

Пожилой мужчина, находясь в поезде московского метро, показал сидевшей напротив него 13-летней школьнице свой половой орган, пишет «МК».

Инцидент произошел на Арбатско-Покровской линии столичной подземки, между станциями «Строгино» и «Кунцевская». На глазах девочки пенсионер расстегнул ширинку и начал мастурбировать. Злоумышленника удалось задержать. Полиция начала проверку по факту случившегося.

Ранее педофил совратил подростка в своей машине. Злоумышленник позвал мальчика в автомобиль, закрыл двери и, угрожая ножом, принудил к совершению полового акта.