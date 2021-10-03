В МГУ опровергли информацию об отчислении девятилетней студентки

Ректор Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) Виктор Садовничий опроверг информацию о том, что девятилетнюю Алису Теплякову планируют отчислить из ВУЗа. Об этом в субботу, 2 октября, сообщает ТАСС.

По словам ректора, речи об отчислении юной студентки не идет. Так Садовничий прокомментировал прозвучавшее в беседе с изданием «Лента.ру» заявление отца девочки о том, что Тепляковой пригрозили отчислением. Мужчина утверждал, что преподаватели факультета психологии угрожали его дочери из-за плохой посещаемости, а также отказывались содействовать ей в досрочном окончании вуза.

Ранее, 30 сентября, Евгений Тепляков подвел итоги первого месяца обучения дочери в МГУ. По его словам, девочка уверенно движется вперед и уже освоила программу первого семестра.