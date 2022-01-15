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В МГУ заявили о беспрецедентном давлении со стороны семьи Тепляковых

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В МГУ заявили о беспрецедентном давлении со стороны семьи Тепляковых
Фото: Depositphotos

Семья девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой оказывает беспрецедентное давление на психологический факультет вуза. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу психфака.

«Со стороны семьи Тепляковых продолжаются публикации, содержащие в себе не соответствующую действительности информацию, порочащую честь и достоинство Московского университета, его сотрудников и студентов. Фактически продолжаются попытки оказания давления на сотрудников и экзаменаторов», — заявили представители факультета. В пресс-службе подчеркнули, что подобное давление, а также обращение за медпомощью некоторых сотрудников после нападения отца Тепляковой вызывают опасения.

На факультете отметили, что руководство не может предоставить полную картину происходящего из-за конфиденциальности персональных данных. Этим пользуются старшие члены семьи Тепляковых, искажая факты на свое усмотрение, добавили в пресс-службе. «Представляемая ими в публичном пространстве картина крайне далека от действительности происходящего в стенах Московского университета», — говорится в сообщении.

Кроме того, на психфаке пожаловались на дополнительную нагрузку для сотрудников факультета, которым в течение полугода приходится готовить ответы «на многочисленные, часто повторяющиеся по содержанию и смыслу заявления, обращения и жалобы семьи Тепляковых».

Семье девятилетней студентки напомнили о необходимости соблюдения норм устава вуза, добавив, что уважение к персоналу МГУ прописано как одна из обязанностей в договоре на обучение.

В пресс-службе выразили надежду на «разумный взвешенный подход со стороны семьи Тепляковых в части реалистичности и адекватности желания продолжать получать профессию психолога в девятилетнем возрасте, обучаясь в домашнем формате по "авторским" программам в гиперускоренном режиме без сдачи каких-либо экзаменов и зачетов с ожиданием получить при этом диплом Московского университета».

Ранее представители психфака МГУ заявили о прогуле девятилетней студенткой зимней сессии. В ответ отец девочки попросил прекратить распространять в СМИ клевету в отношении его дочери. До этого член Совета по правам человека Александр Асмолов порекомендовал приостановить обучение юной студентки в высшем учебном заведении.

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