В Минэкологии назвали причину массовой гибели птиц и рыб в Подмосковье

«В ходе расследования установлено, что сброс сточных вод осуществлялся ООО "Стройинвест" с территории индустриального парка "Сынково", расположенного вблизи деревни Новогородово», — рассказал первый замминистра экологии и природопользования Московской области Вячеслав Леонов.

В свою очередь представитель технопарка в беседе с журналистами заявил, что никаких вредных вредных веществ в производстве не может быть задействовано, так как на складах находятся только товары народного потребления. «Все очистные сооружения оформлены в установленном порядке, проводятся регулярные замеры, и информация предоставляется проверяющим органам», — заверил представитель УК технопарка Кирилл Маракулин.

На данный момент по факту жалоб горожан на зловоние доследственную проверку начало УМВД России по городскому округу Подольск.

Ранее главный врач госпиталя птиц «Зеленый попугай» Владимир Романов назвал причину массовой гибели птиц в Москве и Подмосковье. Орнитолог считает, что речь идет о настоящей птичьей пандемии. «Все пернатые погибли от одного и того же яда — ботулотоксина. Этот токсин появляется в воде, когда она прогревается до аномальных температур. Его синтезируют анаэробные бактерии из класса клостридий», — объяснил эксперт.

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