В Мосгордуме предложили захоронить Ленина рядом с родственниками

Депутат Московской государственной Думы, член федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин в интервью РИА Новости призвал захоронить революционера Владимира Ленина рядом с родственниками.

«Конечно, надо захоронить Ленина, давно пора. Желательно не у Кремля, а там, где его родственники похоронены», — сообщил Митрохин. Он также добавил, что политик «сделал много зла» для нашей страны и, по мнению депутата, является символом узурпации власти.

«На самом почетном месте страны лежит человек, который за немецкие деньги осуществлял государственный переворот, захватывал власть и разогнал учредительное собрание, которое должно было сформулировать волю народа, как нам строить государство», — утверждает Митрохин.

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