В московских аэропортах отменили все рейсы в Нур-Султан и Алма-Ату

Все рейсы из московских аэропортов в крупнейшие города Казахстана отменены. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

В четверг, 6 января, российские и казахстанские авиакомпании не будут выполнять рейсы Москва — Алма-Ата и Москва — Нур-Султан из Шереметьево и Домодедово. Информация об этом появилась в онлайн-расписании вылетов воздушных гаваней.

Источник в авиационных кругах сообщил, что рейсы в Алма-Ату, вероятнее всего, будут отменены и 7 января. «Инфраструктура аэропорта сильно повреждена, понадобится время на ее восстановление. Вопрос возобновления полетов в Нур-Султан будет решаться в зависимости от нормализации обстановки в стране», — отметил собеседник. 6 января аэропорт Алма-Аты был закрыт после разгрома здания протестующими, передает казахстанский гостелеканал «Хабар 24».

Ранее стало известно, что 400 человек застряли в аэропорту Шереметьево в ожидании рейса в курортный город Кубы Варадеро. В результате рейс вылетел в Гавану.