В московских аэропортах задержали десятки рейсов

Несколько десятков рейсов отменили или задержали в аэропортах Москвы, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

На момент публикации известно о 34 рейсах с изменившимся расписанием. Так, в аэропорту Внуково задержано десять рейсов и отменено три, в Домодедово восемь рейсов отменили и пять задержали. Также сообщается о восьми задержанных рейсах в Шереметьево.

Ранее сообщалось, что 7 и 8 декабря в столице ожидаются ледяные дожди. По словам синоптиков, оттепели в столице сохранятся до начала следующей недели. 6 декабря температура повысится до плюс 3-4 градусов — это примерно на 7 градусов выше нормы.

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