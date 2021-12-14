В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов

В трех московских аэропортах из-за сильного снегопада задержали или отменили 30 рейсов. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Яндекс.Расписание».

По данным источника, в аэропорту «Внуково» задержаны пять рейсов, в «Домодедово» — девять, а в «Шереметьево» задержаны пять рейсов и 16 отменены.

Ранее москвичей предупреждали о сильном снегопаде в столице.