В московских автобусах появятся системы поиска безбилетников

Компании «МаксимаТелеком» и «Итэлма» установят в автобусах Москвы системы для мониторинга пассажиропотока и выявления безбилетников. Об этом 13 декабря сообщает «Коммерсант».

Транспорт оборудуют датчиками подсчета и распознавания входящих и выходящих людей. Кроме того, появятся камеры с функцией валидации проездных, отмечают компании. Система будет установлена на новых низкопольных автобусах большой вместимости, заказанных «Мосгортрансом» в июне.

В ноябре исполняющий обязанности руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Павел Павлов сообщил, что чаще всего за проезд в общественном транспорте в Москве не платят материально обеспеченные горожане в возрасте около 30 лет. По его словам, москвичи старшего возраста обычно «более ответственно подходят к этому вопросу». Специалист также отметил, что зачастую даже те жители столицы, кто имеет право на льготный проезд, не прикладывают свои карты к валидатору при входе, хотя сделать это необходимо. При этом он добавил, что в целом в последние годы горожане стали нарушать правила реже.

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