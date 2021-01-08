В московских квартирах станет теплее из-за приближающихся морозов. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, городские службы столицы приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления. Информацию об этом публикует РИА Новости.

Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что регулирование тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема.

Ранее сообщалось, что москвичей на следующей неделе ожидают аномальные сибирские морозы. Температура днем может опуститься до минус 17 градусов, а ночью до минус 27. Таких морозов не было ни прошлой, ни позапрошлой зимой. Мощное похолодание начнется уже вечером в воскресенье, 10 января.

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