В московских пунктах вакцинации появилась «ЭпиВакКорона»

В пунктах вакцинации в Москве появилась вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

По ее словам, препаратом, разработанным в научном центре Роспотребнадзора «Вектор», теперь можно привиться во всех пунктах при городских поликлиниках. Ранее была доступна только вакцина «Спутник V», созданная в институте имени Гамалеи при Минздраве.

На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. После регистрацию прошли «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Последней была зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».

В марте этого года международный аналитический центр StartupBlink, специализирующийся на исследованиях инновационных экосистем разных стран и городов мира, назвал Москву одним из лидеров по объему инновационных практик, внедренных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

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