В московских ТЦ снизилась посещаемость из-за COVID-19

В столичных торговых центрах (ТЦ) на 20 процентов упал трафик. Нехарактерный для осени спад связали с ростом заболеваемости COVID-19, сообщил «Коммерсантъ».

Региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева отметила, что посещаемость ТЦ в Москве находится на уровне 90 процентов от докризисных значений. Однако эксперт предположил, что полностью трафик восстановится не раньше двух первых кварталов 2022 года. Покупательское поведение, по словам Хакбердиевой, меняется — отмечается переориентация людей на онлайн-шопинг.

Кроме того, эксперт отметил, что пропускная способность ТЦ снижается из-за введения санитарно-эпидемиологических мер. При этом контроль за соблюдением ограничений усиливается, к владельцам бизнеса применяют различные санкции, в том числе закрытия торговых точек.

Ранее власти Москвы напомнили, что столичным ТЦ грозит приостановка деятельности на 90 дней в случае повторного нарушения масочного режима. В сентябре предупреждения о возможном закрытии получили сразу несколько крупных торговых точек.