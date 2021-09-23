В московской аптеке обнаружили поддельные лекарства от COVID-19

В Москве обнаружили аптеку, в которой продавались поддельные лекарства для лечения коронавируса. Также из учреждения изъяли партию украденных из больниц препаратов, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичного управления Следственного комитета России (СКР).

Речь идет о лекарственных средствах иностранного производства. Исследование показало, что эти препараты медорганизация классифицировала как подтвержденный фальсификат.

Приобретенные в аптеке медицинские средства имели явные признаки фальсификата, в связи с чем было принято решение провести обыски. В ходе расследования обнаружили и изъяли партии различных средств, похищенных из государственных медучреждений.

Ранее правоохранительные органы пресекли деятельность преступной группы, замешанной в сбыте поддельных препаратов для лечения онкологических заболеваний, туберкулеза, ВИЧ и коронавируса.

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