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В московской квартире обнаружили тела погибших при неизвестных обстоятельствах
Фото: Depositphotos
Трупы 56-летнего мужчины и 84-летней женщины обнаружили в московской квартире на улице 50 лет Октября. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Умершие погибли при неизвестных обстоятельствах. Предположительно, они являются родственниками. К тому моменту, как тела нашли, на них уже образовались гнилостные изменения.
Правоохранители начали проверку. Причины смерти мужчины и женщины устанавливаются.
Ранее на улице Островитянова обнаружили тело женщины в луже крови, лежащее у мусорных контейнеров. Убитой было 25 лет, с ней расправились незадолго до Нового года.