В московской школе во время урока умерла пятиклассница

В московской школе № 937 во время урока физкультуры умерла 11-девочка, ученица пятого класса. Об этом сообщила директор заведения Наталия Дмитриева, передает РИА Новости.

По ее словам, во время разминки ребенок потерял сознание. «Педагог незамедлительно вызвал бригаду скорой помощи, которая прибыла на место в течение 10 минут, — рассказала Дмитриева. — Также дополнительно в течение 5-8 минут прибыли три специализированные бригады детской скорой помощи».

Медики не смогли реанимировать ребенка. Девочка скончалась на месте. По предварительной версии, причиной смерти стала остановка сердца.

«Мы выражаем свои искренние соболезнования родным и близким нашей ученицы», — добавила директор школы.

В августе сообщалось, что московские врачи спасли 17-летнюю школьницу, пытавшуюся покончить с собой после неудачно сданного ЕГЭ. О желании покончить с собой она рассказала молодому человеку, который и вызвал на место происшествия медиков.

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