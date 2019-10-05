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В московском аэропорту нашли 16-килограммовую посылку с боеприпасами

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Почтовый таможенный пост в аэропорту Внуково
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В грузовом терминале столичного аэропорта Внуково в ходе проверки обнаружили посылку с боеприпасами. Об этом в субботу, 5 октября, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, внутри 16-килограммового отправления оказались патроны и минометная мина. Согласно предварительным данным, жительница Подмосковья намеревалась отправить посылку в Санкт-Петербург.

Почтовая служба сообщила об инциденте в правоохранительные органы. По факту произошедшего проводится проверка.

В сентябре прошлого года сообщалось, что на территории олимпийского комплекса «Лужники» нашли неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной войны. Как пояснили в полиции, снаряд обнаружили сотрудники коммунальных служб, когда проводили земляные работы.

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