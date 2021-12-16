В московском аэропорту задержали россиянку с контрабандой

В московском аэропорту Шереметьево задержали россиянку с контрабандой. Пассажирка рейса из Испании пыталась незаконно провезти драгоценности стоимостью в два с половиной миллиона рублей. Об этом в четверг, 16 декабря, «Мосленте» сообщил пресс-секретарь Шереметьевской таможни Анна Евтушенко.

По словам пресс-секретаря, 51-летняя россиянка, следовавшая из Барселоны, пыталась провезти в Россию дорогостоящие наручные часы, серьги, колье и кольца из золота со вставками из драгоценных и полудрагоценных камней.

Уточняется, что пассажирка проследовала через зеленый коридор и не сообщила о наличии у нее товаров, подлежащих таможенному декларированию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда ювелирных изделий из драгоценных металлов, относящихся к перечню стратегически важных товаров»).

Ранее у безработной жительницы Москвы украли шубу за два с половиной миллиона рублей в баре на Большой Никитской.