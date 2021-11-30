В московском Ботаническом саду объявили о закрытии Старой оранжереи

13 декабря Старая Фондовая оранжерея в московском Главном ботаническом саду РАН закрывается на неопределенный срок. Об этом сообщило руководство учреждения на своем официальном сайте.

«До 13 декабря экспозиция работает в обычном режиме с 10:00 до 17:00 ежедневно, кроме понедельника. Касса — до 16:30», — говорится в сообщении. Посетителям напомнили о необходимости иметь при себе QR-код или ПЦР-тест с отрицательным результатом, а также носить маску и соблюдать социальную дистанцию в помещениях.

Руководство сообщило, что будет держать посетителей в курсе о сроках открытия обновленной оранжереи и возобновления посещений и экскурсий. Об этом объявят на сайте или в социальных сетях Ботанического сада.

Старая Фондовая оранжерея была открыта в Главном ботаническом саду в 1953 году. В ее круглогодично работающей экспозиции представлены тропические и субтропические растения.

Ранее россиян возмутили цены в московском Аптекарском огороде, входящем в состав Ботанического сада МГУ. Россияне порекомендовали руководству сделать доступ бесплатным или за символическую сумму.