В московском фитнес-центре нашли тело иностранца

В московском фитнес-центре на проспекте Мира скончался иностранец. Об этом во вторник, 9 марта, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, там нашли тело 53-летнего мужчины. Обстоятельства произошедшего выясняются. О причинах смерти не сообщается.

Ранее стало известно, что задержанный за пьяный дебош мужчина умер в полицейском автомобиле в подмосковном Ногинске. Он стал вторым человеком за день, скончавшимся при таких обстоятельствах в Московском регионе.

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