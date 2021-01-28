Второй за день мужчина умер в полицейской машине в Московском регионе

Задержанный за пьяный дебош мужчина умер в полицейском автомобиле в подмосковном Ногинске, сообщает «Московский комсомолец». Он стал вторым человеком за день, скончавшимся при таких обстоятельствах в Московском регионе.

Вечером в среду, 27 января, проживающая в Подмосковье пенсионерка позвонила в полицию и сообщила, что к ней на участок ломится пьяный сожитель. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя, которым оказался 51-летний житель Республики Марий Эл. Мужчину усадили в служебную машину, однако по пути в отделение полиции он скончался.

Что стало причиной смерти задержанного, пока неизвестно. В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего.

27 января другой мужчина умер в автомобиле ДПС. Отмечалось, что сотрудники службы остановили пенсионера за нарушение правил дорожного движения, однако в ходе проверки документов ему стало плохо, и он скончался.

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