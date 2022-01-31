В московском кафе организовали приют для растений

Сотрудник индийского кафе в Москве рассказал об организации в заведении приюта для растений. Фолловеры Facebook-сообщества «Электрозаводская-Семеновская-Соколиная гора, полезное» оценили идею.

Автор поста рассказал, что идея создания приюта родилась в самом начале пандемии коронавируса, когда дети начали учиться удаленно, а за растениями в школах ухаживать стало некому. «Или, например, умерла одинокая женщина, ее растения выставили в подъезд, а потом предложили нам забрать их, чтобы не погибли», — поделился он.

В итоге растений в интерьерах кафе собралось очень много, что привнесло в них особую изюминку. «К нам можно прийти как в тропический лес и даже отщипнуть листочки для размножения», — заметил рассказчик.

Также он призвал пользователей не стесняться и пополнять их приют. «Если у вас есть растения — переросшие, лишние, ненужные, мы с радостью их заберем. Будем ухаживать, ставить под фотолампы, кормить… Мы с радостью накормим и вас настоящей индийской едой, если вы принесете растения», — написал мужчина, отметив, что за очень большими растениями готов приехать лично.

Подписчики группы обрадовались появившейся возможности и предложили автору идеи брать растения также на временную передержку.

Ранее сообщалось, что в Москве построят новый приют для бездомных животных.