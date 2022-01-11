В московском храме вооруженный прихожанин в платье напал на свечницу

Прихожанин, вооруженный двумя ножами и одетый в женское платье розового цвета, напал в свечницу в московском храме на 11-й Парковой улице, пишет РЕН ТВ.

Известно, что мужчина вел себя неадекватно, разговаривал сам с собой и прощался с кошкой. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов, которым удалось задержать злоумышленника. На данный момент россиянина направили в психиатрическую клинику. Полиция начала проверку по факту случившегося.

Ранее пьяный мужчина с ножом напал на сотрудницу охраны травмпункта в подмосковном Домодедове.