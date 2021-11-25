В московском кризисном центре рассказали о синдроме жертвы

Заведующая отделением психологической помощи московского Кризисного центра помощи женщинам и детям Любовь Выжанова в беседе с «Мослентой» рассказала, как агрессор постепенно погружает женщину в состояние жертвы, внушая, что проблемы в отношениях надуманы.

По ее словам, бывают ситуации, когда женщина нуждается в помощи, однако не только не хочет рассказывать об этом кому-либо, но и не признает существование проблемы. Чаще всего это связано с тем, что матери боятся оставить детей без отца, а также из-за финансовой зависимости от супруга. «Многие не готовы смириться с тем, что некогда добрый и ласковый человек вдруг оказался не таким, и верят в то, что все наладится», — отмечает она, уточняя, что в таких ситуациях чаще всего оказываются люди, страдающие синдромом жертвы.

В пример она привела ситуацию, когда отец девочки ведет себя жестоко по отношению к ребенку, и она привыкает к такому положению дел, что потом проецируется в сознательном возрасте на отношения с мужчинами. Для таких случаев характерна система, когда супруг сначала проявляет агрессию, после чего балует жену подарками и комплиментами. И такие качели в поведении происходят систематически.

«Часто агрессор загоняет жертву в угол. Особенно в декрете, когда женщина не работает и сидит с малышом, ее контакты с миром ограничены. Или же он уверяет, что ей не надо общаться с подругами, поскольку им важно больше времени проводить друг с другом. В подобных ситуациях женщина оказывается изолированной от общества, некому ей подсказать, что она в западне», — говорит Выжанова, уточняя, что в этот момент самооценка женщины падает и она замыкается в себе. Тогда самое главное — не молчать, резюмирует эксперт.

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