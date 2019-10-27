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В московском метро обратили внимание на «таинственную» женскую сумочку

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В столичной подземке обратили внимание на необычный аксессуар одной из пассажирок. Соответствующий пост появился в воскресенье, 27 октября, в Telegram-канале «Метро Москвы».

На размещенной в сети фотографии видно, что на коленях у женщины стоит сумка, декорированная объемным изображением оружия.

«Тайна женской сумочки», — указано в подписи к посту. О том, где и когда именно была сделана фотография, не уточняется.

21 мая в столичной подземке заметили женщину с ридикюлем. На фото запечатлена пассажирка в пышном черном платье со множеством украшений и маленькой дамской сумочкой.

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