Сегодня в 13:20
В московском метро обратили внимание на «таинственную» женскую сумочку
[Telegram](https://t.me/gorodmetro/2023)-канал «Метро Москвы»
В столичной подземке обратили внимание на необычный аксессуар одной из пассажирок. Соответствующий пост появился в воскресенье, 27 октября, в Telegram-канале «Метро Москвы».
На размещенной в сети фотографии видно, что на коленях у женщины стоит сумка, декорированная объемным изображением оружия.
«Тайна женской сумочки», — указано в подписи к посту. О том, где и когда именно была сделана фотография, не уточняется.
21 мая в столичной подземке заметили женщину с ридикюлем. На фото запечатлена пассажирка в пышном черном платье со множеством украшений и маленькой дамской сумочкой.
Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!